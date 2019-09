Polícia Civil recupera produtos furtados

Na tarde dessa segunda-feira (16), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu prenderam em flagrante pelo crime de furto qualificado E.F., 40 anos de idade, no bairro KLP.

O homem é suspeito de ter cometido horas antes, furto de quatro aparelhos de celulares, dois notebooks e aproximadamente R$ 200, em uma pizzaria do referido bairro.

O homem foi preso em flagrante, dos objetos furtados foram localizados os dois notebooks e três aparelhos de celulares. Questionado o suspeito, este confessou o crime e afirmou ser um momento de abstinência. O homem segue preso, à disposição da justiça.