Polícia Civil procura por ladrão trapalhão

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu procura por suspeito de ter cometido roubo a passageiros de um ônibus na região central da cidade. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (28), quando o homem adentrou ao ônibus em um ponto de ônibus na Avenida Jorge Schimmelpfeng e anúncio ou roubo. No entanto, ao sacar a arma para cometer o crime, o homem acabou deixando cair uma carteira o que posteriormente foi recolhido e no seu interior foi localizado um Alvará de Soltura.

As vítimas foram levadas a delegacia, onde foi realizado reconhecimento daquela pessoa constante no alvará de soltura ser a mesma que realizou o roubo. Agora, o Delegado do caso, Francisco Sampaio aguarda que o suspeito se apresente na Delegacia da Polícia Civil.

O homem que possui passagem pelos crimes de tráfico de drogas e furto teve Alvará de Soltura em data de 17 de julho de 2019, conforme documento em anexo.