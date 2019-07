Polícia Civil prende traficante no Jardim Esmeralda

O GDE (Grupo de Diligências Especiais) prendeu na tarde de segunda-feira (29), um homem de 56 anos, suspeito de tráfico de drogas no Jardim Esmeralda em Cascavel-PR.

Informações foram repassadas para a Polícia Civil sobre a possibilidade de um ponto de tráfico, então a equipe do GDE passou a monitorar um trailer de lanches, estabelecido na Rua Topázio, esquina com Turmalina, no bairro Jd. Esmeralda.

A ação policial constatou que havia uma movimentação de pessoas em atitudes suspeitas, as quais foram abordadas, estando em posse de drogas adquiridas no citado trailler, confirmando, assim, o tráfico de drogas praticado pelo investigado, proprietário do trailler.

No local foram encontradas cinco buchas de cocaína, e mais uma quantidade na residência dele, com peso total apurado em 12,5 gramas.

Na residência também foram apreendidos R$ 607, em cédulas diversas e um aparelho celular Samsung. O investigado confirmou a propriedade da droga, e que estava traficando no local há cerca de três meses, vendendo cada bucha de cocaína pelo valor de R$ 30.

Sem passagens anteriores pela policia no Paraná, I.V.S. foi autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, sendo recolhido na Cadeia Pública de Cascavel – Depen, onde permanece à disposição da Justiça.