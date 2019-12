Polícia Civil prende suspeito da morte de Luciana Rodrigues

Investigadores da Delegacia de Homicídios de Cascavel prenderam na noite dessa quinta-feira (13), em Foz do Iguaçu, o autor do feminicídio praticado contra Luciana Rodrigues Ramos. O autor, que tem 35 anos, estava com mandado em aberto pelo delito de tráfico de drogas expedido pelo juízo de Campo Grande/MS.

O homem foi abordado na rodoviária de Foz do Iguaçu no momento em que se preparava para deixar o estado.

Logo após o corpo da vítima ter sido localizado, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de G.R. pela prática de feminicídio e ocultação de cadáver.

A Delegacia de Homicídios aguarda decisão judicial acerca do pedido formulado, a fim de saber se o preso permanece custodiado no Paraná, ou se será transferido para o Mato Grosso Sul.

A investigação apontou que Luciana foi morta na noite de seu desaparecimento (05/12) e a motivação estaria relacionada a não aceitação do término do relacionamento por parte do autor.