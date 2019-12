Polícia Civil prende suspeita que preparava kit cadeia

Na manhã desta quinta-feira (12), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil prenderam em flagrante pelo crime de tráfico de drogas uma mulher de 24 anos de idade, no bairro Morumbi em Foz do Iguaçu.

A prisão decorre de investigação, a qual levou os policiais até a suspeita que vinha confeccionando kits cadeia para terceiras pessoas levarem até presídios da cidade.

Na residência da mulher, foi localizado um martelo, um facão, rolo de fita preta 3M, fitas adesivas, uma balança de precisão, uma caixa com 24 envelopes de seda, 112 (cento e doze) gramas de cocaína, distribuídos em três sacos e 1,5 kg (um quilo e quinhentos gramas) de maconhas distribuídas em diversos pedaços;

A suspeita foi encaminhada a 6ª Subdivisão Policial, onde a autoridade policial lavrou o flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Quando questionada sobre o material apreendido, esta reservou-se ao direito de apenas falar em juízo. J.T.F permanece presa na carceragem provisória, onde aguarda audiência de custódia.