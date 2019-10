Polícia Civil prende irmãos por tráfico no oeste

Policiais civis do GDE (Grupo de Diligências Especiais) prenderam em flagrante na tarde dessa sexta-feira (18), irmãos envolvidos com tráfico de cocaína no bairro Primeiro de Maio em Foz do Iguaçu.

Após um período de observação do local, a equipe do GDE abordou os irmãos C.F.S (25 anos) e C.F.S. (29 anos) em casa. Os homens foram pegos de surpresa manuseando um prato contendo “cocaína” em pó, e outras porções já embaladas para venda.

No mesmo local, a equipe apreendeu uma quantia em dinheiro divididos em várias notas de baixo valor. A polícia ainda não contabilizou a quantia de droga e do dinheiro.