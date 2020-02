Polícia Civil prende irmãos gêmeos em flagrante pelo crime de furto qualificado

Na noite desta quarta-feira (13), um policial civil prendeu em flagrante pelo crime de furto qualificado irmãos gêmeos, 36 anos de idade, no bairro polo centro em Foz do Iguaçu.

Segundo informações, os irmãos já vinham sendo procurados pela prática de pequenos delitos, quando um investigador que transitava pelo bairro hora mencionado, logrou êxito em prender um dos irmãos no interior de uma residência, enquanto o outro permanecia do lado de fora da casa com a finalidade de observar a movimentação para a prática criminosa.

Os irmãos foram presos em flagrante e encaminhados a presença da autoridade policial, Delegado Francisco Sampaio, o qual lavrou o flagrante delito pelo crime de furto qualificado. A dupla deve passar pela audiência de custódia e posteriormente serão encaminhados a Cadeia Pública Laudemir Neves.