Polícia Civil prende homem suspeito de estupro

Na tarde de ontem uma mulher de 28 anos, compareceu na 15ª SDP para registrar boletim de ocorrência comunicando ter sido vitima de estupro. Ela disse ter sido forçada, mediante ameaça com uso de arma de fogo, a acompanhar um homem 46 anos até um motel, onde foi abusada sexualmente.

Após o registro uma equipe do GDE – Grupo de Diligências Especiais de Cascavel, desenvolveu diligências nos sentido de localizar o autor do crime. O homem foi encontrado em uma residência próxima de um posto de combustível mas negou a acusação de estupro. Os investigadores acabaram encontrando com ele duas armas de fogo, sendo uma espingarda com luneta acoplada, e ainda um revolver calibre 38 com numeração suprimida.

Logo após o registro do boletim, a mulher foi submetida a exame no IML , cujo resultado ainda não foi conhecido.Durante o exame a vítima passou mal e foi preciso acionar o Samu para atendimento e levada para a UPA e não retornou à delegacia.

Em razão disto, foi lavrada a prisão em flagrante delito contra o homem, pela posse das armas, sem fiança, e os fatos relacionados ao estupro seguem em investigação dentro do inquérito policial, até que a vitima possa ser ouvida formalmente.