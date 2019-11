Polícia Civil prende dupla com mais de 40 mil reais

Na noite desta sexta-feira (22), investigadores do Grupo de Diligências Especiais prenderam em flagrante pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora sob influência de substância psicoativa e dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação a pessoa de M.A.B.P., 38 anos de idade e flagrante pelo crime de desobediência da pessoa de F.O., 28 anos de idade, no bairro Jardim Jupira em Foz do Iguaçu.

A equipe que realizava diligências em lugares utilizados estrategicamente para ocultação de veículos com alerta de furto/roubo, acabou localizando um veículo VW/Polo, o qual ao visualizar a viatura empreendeu fuga. A equipe precisou forçar a parada do veículo, no qual o condutor apresentava sinais de estar sob efeito de substâncias entorpecentes, além de não possuir carteira nacional de habilitação.

O passageiro, homem de 28 anos de idade, ao descer do veículo sacou da cintura um pacote plástico, na cor verde, o qual verificado posteriormente conter a quantia de R$ 41.260,00 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta reais), o qual não soube informar a origem, sendo o dinheiro apreendido e remetido ao judiciário para que o suspeito apresente comprovante de origem da moeda, além de responder a um termo circunstanciado pelo crime de desobediência por tentar empreender fuga da abordagem policial.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada a presença da autoridade policial, a qual lavrou o termo circunstanciado e o flagrante delito.