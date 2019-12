Polícia Civil prende autor de atentado contra médico

A Polícia Civil de Umuarama prendeu nessa segunda-feira(2) um homem acusado de tentativa de homicídio.

Nas primeiras horas da manhã, dois motoristas se envolveram em uma discussão de trânsito que terminou com um dos carros atingido por um tiro. Segundo a PM, o fato aconteceu perto da rotatória de acesso a PR-489, que liga Umuarama a Xambrê.

Durante a discussão, enquanto os dois carros estavam em movimento, um dos motoristas efetuou disparos de arma de fogo e um tiro atingiu a porta do motorista, mas não chegou a ferir ninguém. Depois do disparo, o motorista fugiu e não foi mais localizado.

A Polícia Militar realizou diligências, mas não encontrou o autor dos disparos.

A Polícia Civil iniciou as investigações que resultaram na prisão do acusado, de 31 anos.

Em nota o delegado chefe da 7ª SDP, Osnildo Carneiro Lemes relata que: “A Polícia Civil investigou nesta manhã um crime de tentativo de homicídio contra um médico de Umuarama e em poucas horas identificou e prendeu o autor, ainda de posse da arma utilizada e com a qual disparou por 4 vezes contra o carro ocupado pelo médico. Um dos disparos atingiu a porta do veículo. No interior do carro o médico estava seu filho de 4 anos de idade. O autor, de 31 anos possui antecedentes criminais por ameaça e foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, e encontra-se preso e recolhido na cadeia a disposição da Justiça”.

Fonte: Tribuna Hoje News Umuarama