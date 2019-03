Polícia Civil participa de operação nacional contra abuso e exploração sexual infantojuvenil praticados na internet

Brasília - Polícia Civil do DF cumpre 28 mandados de prisão e 35 de busca e apreensão como parte da operação “Delivery”, contra o tráfico de drogas durante o carnaval no Distrito Federal. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, nesta manhã de quinta-feira (28), participando da Operação Luz na Infância 4. A força-tarefa coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) envolve Polícias Civis do Distrito Federal e de 26 Estados. Desde as primeiras horas da manhã, as equipes procuram acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

No Paraná, cerca de 65 policiais civis estão cumprindo nove mandados de busca e apreensão, em oito cidades. Os alvos estão localizados em Curitiba, Arapongas, Cambé, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Paranavaí e São José dos Pinhais. Com exceção de Foz do Iguaçu, com dois mandados, nas demais cidades serão executados um mandado de busca e apreensão em cada uma.

Durante as buscas, a PCPR verificará a existência de materiais ilegais, como fotos e vídeos de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. As pessoas que estiverem em posse desse tipo de conteúdo serão presas em flagrante.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do MJSP, com base em elementos informativos coletados em ambientes virtuais, que apresentavam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Esse conhecimento produzido foi repassado às Polícias Civis – em especial às delegacias de proteção à criança e ao adolescente, e de repressão a crimes informáticos – que, por sua vez, instauraram inquéritos e solicitaram aos juízes locais para expedição dos mandados de busca e apreensão.

As ações simultâneas mobilizam um efetivo de mais de 1500 policiais em todo o país. A ação desencadeada é decorrente de cooperação mútua entre a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Operações, ambas vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do MJSP. Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, por meio da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), oferecendo cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da Operação Luz na Infância.

O delegado coordenador da operação no Paraná, José Barreto de Macedo Júnior, apresentará os números e os detalhes da ação no Estado, durante coletiva de imprensa.