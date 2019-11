Polícia Civil localiza mulher suspeita em participar de furto de veículos

Na tarde desta terça-feira (26), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da Polícia Civil de Foz do Iguaçu localizaram uma mulher, 34 anos de idade, no bairro Jardim Jupira, suspeita de ter cometido vários furtos de veículos na cidade.

A mulher identificada, é suspeita de ter participado de, pelo menos, dois furtos de veículos, junto do comparsa, homem já conhecido no meio policial. O primeiro furto, ocorreu na manhã do dia 29 de agosto, no bairro Vila A, onde a dupla furtou um veículo Fiat/Uno, vermelho.

O segundo delito aconteceu no dia 09 de setembro, na Rua Bartolomeu de Gusmão, região central da cidade, quando os mesmos suspeitos foram identificados no furto de um veículo Ford/Escort, cor prata.

Em ambos os crimes, câmeras de segurança flagram a ação dos suspeitos, os quais vinham sendo procurados pelas forças de segurança.

O Delegado Francisco Sampaio, acredita que a dupla tenha cometido dezenas de furtos de veículos. As vítimas podem se deslocar a 6ª SDP (Subdivisão Policial), para reconhecimento da suspeita.

A Polícia Civil divulgou as imagens da mulher e do homem, pouco antes de furtar um veículo Escort. Veja as imagens: