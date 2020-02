Polícia Civil localiza carro que atropelou e matou jovens na BR-277

Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu localizou na manhã desta segunda-feira (10), o veículo Hyundai/Santa Fé, cor branca, o qual o condutor atropelou dois jovens, 18 anos de idade na última sexta-feira (07).

Em decorrência do atropelamento as vítimas acabaram entrando em óbito, enquanto o condutor do utilitário fugiu do local sem prestar socorro as vítimas.

O veículo foi recolhido ao pátio da Delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu, e deve passar por perícia. Já o condutor deve se apresentar na delegacia nos próximos dias e a princípio responder pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor.