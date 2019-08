Polícia Civil já identificou autor de tentativa de homicídio

A Polícia Civil continua em busca do autor da tentativa de homicídio registrada na noite de domingo na Rua Serra da Esperança, no Bairro Morumbi, em Cascavel.

Danilo Silva Fernandes, 22 anos, foi esfaqueado após se envolver em uma briga. Ele foi atingido por golpes no tórax, no abdômen e no pescoço. Ele conseguiu pedir ajuda em um bar próximo ao local da briga. Danilo está internado no HU (Hospital Universitário) de Cascavel e o estado dele é grave.

A PC já identificou o autor.

Qualquer informação pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 e 197.