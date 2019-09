Polícia Civil investiga morte de Corretor de Imóveis em Toledo

A Polícia Civil de Toledo investiga a morte do Corretor de Imóveis Silvio Fermino de Lima, 66 anos. Ele estava desaparecido desde o último sábado (7) e o corpo foi encontrado ontem (12), com ferimentos de faca e enrolado em um cobertor, em uma lavoura no interior do município.

O carro da vítima já havia sido encontrado ainda no dia 7. O veículo foi incendiado em uma estrada rural entre Toledo e Assis Chateaubriand.

De acordo com a polícia na casa de Silvio havia manchas de sangue e uma prótese que ele usava em uma das pernas.