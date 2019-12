Polícia Civil investiga abuso sexual de criança de 2 anos

A Polícia Civil de Cianorte (85 quilômetros de Umuarama) instaurou inquérito para apurar uma denúncia de abuso sexual contra uma criança de 2 anos. A vítima, que estaria sob a responsabilidade do pai no domingo (1º), retornou para casa da mãe com hematomas nas partes íntimas, incluindo sangue na fralda.

A denúncia foi feita pela mãe e pela avó da criança. Os ferimentos foram constatados enquanto a avó dava banho na menina. Na casa do pai, onde ela passou o dia, estava ocorrendo uma festa entre amigos.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão na segunda-feira (2), para passar por exames. No entanto, a criança não deixou o médico examinar suas partes íntimas. Haverá uma nova tentativa nos próximos dias. “Serão ouvidas também as testemunhais, a mãe, o pai e a avó. Tentaremos esclarecer esta situação e comprovar eventual prática do abuso sexual”, armou o delegado adjunto da 21ª Subdivisão Policial (SDP) de Cianorte, Carlos Gabriel Stecca.

As fraldas com manchas de sangue foram recolhidas pela polícia e encaminhadas à perícia. “Essas fraldas passarão por uma perícia para pesquisa de vestígios de sangue e sêmen de outra pessoa. Visando identificar eventualmente o responsável”, concluiu Stecca.

Fonte: Tribuna Hoje News