Polícia Civil e Militar deflagram operação contra o tráfico drogas no Sudoeste do Estado

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) e a Polícia Militar do Paraná (PMPR) deflagraram uma operação para combater o tráfico de drogas em Dois Vizinhos, na região Sudoeste do Estado, na manhã desta terça-feira (19). Ao todo foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão.

Além das 10 pessoas presas, um suspeito foi preso em flagrante. Outros dois mandados de prisão estão em aberto. Os alvos ainda estão sendo procurados pela PCPR.

Com o apoio de cães farejadores, foram apreendidas porções de cocaína e de crack. A droga estava escondida dentro de sacolas plásticas, meias e um sapato, que foram encontrados em uma das residências. Uma balança de precisão e diversos aparelhos celulares também foram apreendidos pelos policiais.

As investigações tiveram inicio no mês de maio após informações serem fornecidas por um integrante da quadrilha, que já estava preso no município de Francisco Beltrão, na região Sudoeste.