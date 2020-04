Polícia Civil de Umuarama deflagra Operação Hades e prende autores de homicídios

A Polícia Civil de Umuarama deflagrou na manhã desta sexta-feira (17) a Operação Hades, que resultou na prisão de três pessoas suspeitas de homicídios na cidade.

Duas dessas pessoas foram presas em razão de um assassinato ocorrido em 22 de fevereiro, por volta das 20h50, na avenida Rio Grande do Norte, próximo ao Ciretran.

Na ocasião, Welington da Silva Figueiredo, de 24 anos, foi executado com disparos de arma de fogo. Um casal teria praticado o crime. O homem de 34 anos e a mulher de 19 foram identificados durante as investigações. A vítima transitava de motocicleta pela referida avenida quando foi abordada pelo casal que ocupava outra moto. Após a aproximação aconteceram os disparos. Um dos tiros atingiu a cabeça e outro o tórax da vítima. Os autores fugiram em seguida. O crime foi motivado por uma discussão entre autores e vítima no dia anterior aos fatos. Essa desavença inicial ocorreu em um bar da cidade.

Os casal suspeito foi preso em virtude de mandados de prisão preventiva e agora, homem e mulher, permanecem presos à disposição da Justiça.

O terceiro detido na ação policial, é um homem de 23 anos, acusado de assassinar Cristian Granado Gimenes, 25, no dia 27 de março, por volta das 22h30, no Jardim Itália. A vítima foi atingida com um golpe de faca no abdômen e morreu posteriormente no hospital. As investigações revelaram que o crime foi motivado por uma dívida de drogas que a Gimenes tinha com o autor.

O acusado foi preso em virtude de um mandado de prisão temporária e segue recolhido à disposição da Justiça.

Os dois crimes não possuem relação entre si. O cumprimento dos mandados ocorreu no mesmo dia apenas por uma questão de logística operacional da Polícia Civil.

O nome da ação desencadeada nesta sexta-feira foi escolhido em razão da natureza dos crimes investigados: homicídio. Isso porque o Deus Hades é conhecido na mitologia grega como o deus do reino dos mortos.