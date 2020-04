Polícia Civil de Altônia estoura depósito com mais de uma tonelada de maconha

Investigadores de polícia de Altônia descobriram ontem (27) à tarde, um deposito onde estava armazenada quase uma tonelada e meia de maconha. A droga foi apreendida e um homem foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas.

De acordo com o delegado responsável pelos trabalhos em Altônia, Reginaldo Caetano, logo no início da tarde, durante investigação a Polícia Civil, sob a coordenação, contando com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal, apreendeu 1.360 quilos de maconha. O entorpecente estava escondido em uma casa em construção, situada na rua Randolfo Costa, esquina com a rua Daniel Simões dos Santos, no Jardim Veneza.

No local foi flagrado um homem de 33 anos de idade, que foi preso. No endereço também havia um veículo Ford Ecosport, de cor prata e placas ABL-4852.

Durante uma averiguação na numeração do chassi do veículo, foi descoberto que o mesmo havia sido tomado de assalto em Umuarama no dia 19 de março.

Quando os policiais chegaram ao local descobriram que a droga estava dividida em 55 fardos que pesavam entre 18 e 26 quilos cada e separada em 192 tabletes de cerca de um quilo cada.

Ainda de acordo com o delegado, a Polícia Civil dará sequência às investigações para materializar provas de que donos do imóvel possuem envolvimento no tráfico de drogas.