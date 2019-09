Polícia Civil cumpre mandado de prisão por roubo

Na tarde desta terça-feira (24), investigadores do GDE (Grupo de Diligências Especiais) cumpriram um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu em desfavor de W.N.L., de 21 anos de idade, no bairro Morumbi em Foz do Iguaçu.

O foragido foi indiciado pelo crime de roubo, ocorrido no último dia 17 de julho, do corrente ano, onde fora levado o veículo peugeot, de um motorista de aplicativo. O homem é suspeito de outros crimes do mesmo porte.

O homem de 21 anos de idade, foi encaminhado a Delegacia da Polícia Civil, apresentado a autoridade policial e segue preso na carceragem provisória da 6ª SDP (Subdivisão Policial), à disposição da justiça.