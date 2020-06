Policia Civil amplia antendimento através da Delegacia Eletrônica

A Policia Civil do Paraná dá mais um importante passo para facilitar a vida do cidadão paranaense, buscando evitar sua locomoção até uma Unidade Policial Civil, contribuindo assim no combate ao Covid-19.

Foi criada a possibilidade para se registrar queixas de ESTELIONATO. Acessando o site próprio, com orientações auto-explicativas, pode ser feito registro de todos os tipos de estelionato, pelas pessoas que foram lesadas de alguma forma.

O Boletim de Ocorrência é encaminhado via e-mail para a vitima, e também direcionado à Delegacia de Policia de sua cidade, ou Especializada onde houver. Posteriormente, a vitima será convidado à comparecer, em data oportuna naquele Unidade, com as devidas precauções de prevenção contra a pandemia, para formalizar sua representação e apresentação da documentação comprobatória dos fatos.

Lembramos ainda que a Delegacia Eletrônica já vem atendendo a população de longa data, podendo o cidadão registrar Furto ou Perda de Placa de Veículo; Furto ou Perda de Documentos (CRLV, CRV, RG, CPF, CNH, Títulos e Outros); Furto ou Perda de Objetos; Perda de Referências Financeiras (Cartões Bancários, Cheque e Dinheiro), além de registrar Desaparecimento de Pessoas e Denúncias Anônimas, estas sem Identificação, ou se identificando, caso deseje retorno da investigação.

Acesse www.delegaciaeletronica.pr.gov.br