Polícia apreende maconha escondida em gabinetes de computador

Uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que atuava na BR 277, no Km 714, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, abordou nesse domingo (31), o ônibus SCANIA/K113, com placas de Palotina/PR.

Durante os procedimentos de fiscalização no interior do veículo foram encontradas caixas contendo diversas mercadorias sem o devido desembaraço aduaneiro, a princípio caracterizando a ocorrência de descaminho.

Os policiais ao averiguarem o conteúdo de algumas caixas descobriram diversos pacotes contendo maconha escondidos em gabinetes de computadores, totalizando 41,8 Kg da droga.

As caixas com os gabinetes estavam identificadas com o nome de uma mulher que não se encontrava no ônibus. O veículo tinha como destino a cidade de São Paulo/SP.

Diante do fato, a droga, o ônibus e seus ocupantes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu para as providências legais. Já as mercadorias fiscalizadas foram encaminhadas para a Receita Federal.