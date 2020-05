Policia Ambiental faz apreensões no Parque Nacional do Iguaçu

A Polícia Ambiental do Paraná fez novas apreensões de armas de fogo, munições e armadilhas de caça na área sob jurisdição do Parque Nacional do Iguaçu, no município de São Miguel do Iguaçu/PR, na quarta-feira (27/05).

As apreensões foram feitas durante averiguação de uma denúncia anônima de que criminosos estariam caçando animais silvestres. No local foram encontrados abandonados:

•02 espingardas cal .22;

•02 cartuchos cal .22;

•01 lanterna;

•01 apito usado para imitar sons de animais silvestres;

•02 locais de caça com ceva de milho e sal.

Os materiais apreendidos foram encaminhados para a Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

Precisamos dar as mãos e lutar contra o abate de animais silvestres. Como? Denuncie no 181.