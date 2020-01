Polícia Ambiental apreende 17 aves silvestres em residências de Foz do Iguaçu

Agentes de fiscalização do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e a Polícia Ambiental Força Verde, apreenderam 17 aves silvestres nesta sexta-feira (10) em mais uma ação conjunta no município de Foz do Iguaçu/PR.

O objetivo da ação era coibir os crimes de caça de aves silvestre no interior do Parque Nacional.

Após uma fiscalização em duas residências no Jardim das Flores, foram apreendidas 17 aves silvestres sem documentação ambiental, sendo:

01 azulão

01 sabiá

01 chupim

02 curiós

02 coleirinhas

08 canários da terra

02 tico-tico-rei.

O valor total da multa aplicada foi de R$ 34 mil