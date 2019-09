A Policial Militar Thaís Zanatta, ferida em uma colisão frontal registrada na BR 277, na noite de segunda-feira (16) em Guaraniaçu, permanece internada no HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Inicialmente socorrida no hospital de Guaraniaçu, por conta da gravidade dos ferimentos ela foi trazida ao hospital em Cascavel e aguarda por uma cirurgia, que ainda não foi marcada.

De acordo com pessoas próximas à Thais o estado de saúde dela é estável.

Policial fica ferida em grave acidente na BR-277