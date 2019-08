PM busca assaltantes de farmácia no São Cristóvão

A Polícia Militar realiza diligências na região norte de Cascavel em busca dos dois autores de um assalto a uma farmácia na Rua Jacarezinho, Bairro São Cristóvão.

Nas imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que chegam ao local e ação no interior do estabelecimento. Foram levados no assalto os relógios do atendente e do farmacêutico que estavam na loja e R$ 135,00 que estavam no caixa.

Testemunhas afirmam que a dupla fugiu a pé e logo depois entraram em um carro sedan escuro, sujo e com um dos vidros quebrados.

Informações sobre os suspeitos podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 190.

Reportagem: Cláudia Neis