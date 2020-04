Pinhais registra o primeira morte por covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Pinhais confirmou nesta terça-feira (14), a primeira morte por covid-19 no município. A vítima é uma mulher de 64 anos, moradora do Centro da cidade, com histórico recente de cirurgia cardíaca.

A paciente estava entre os casos graves monitorados, e o óbito ocorreu em um hospital particular de Curitiba. No início de abril apresentou sintomas como febre e falta de ar, e foi internada. O resultado para Covid-19 foi positivo e a paciente continuou internada até falecer nesta segunda-feira (13).