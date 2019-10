PF indicia suspeito por contrabando, direção perigosa e duas tentativas de homicídio

A Justiça homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva nesta segunda-feira (7) em Guaíra, de um motorista, suspeito de contrabando, tentativa de homicídio e por trafegar em velocidade incompatível com o local.

Na última sexta-feira(4), equipes da PF (Polícia Federal), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do EB (Exército Brasileiro) realizavam trabalho conjunto na BR-272, sentido Guaíra a Umuarama, quando um motorista de uma SUV blindada desobedeceu a ordem de parada e jogou o veículo contra as equipes para fugir. O motorista foi capturado e preso em flagrante.

Policiais Federais iniciaram a perseguição ao motorista da SUV que tentava escapar da fiscalização. Para isso, o motorista dirigiu em alta velocidade, trafegou pela contramão, colocou em risco a vida de outros motoristas e acionou o dispositivo de fumaça para despistar as viaturas que o acompanhavam.

Em certa altura da rodovia, o motorista ao perceber o bloqueio, “jogou” o carro no acostamento do lado esquerdo da pista, para cima de dois policiais que se encontravam no local, que tiveram que pular lateralmente para não serem atropelados.

Ao sair da rodovia o veículo quebrou o rodado dianteiro, quando então o motorista tentou fugir a pé, sendo logo capturado. Foram encontrados no interior do veículo cerca de 500 kg de agrotóxicos.

Na Audiência de Custódia, o Juiz homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do suspeito.

O motorista que responderá pelos crimes de duas tentativas de homicídio, contrabando (por importar ou exportar mercadoria proibida), Lei de agrotóxicos e trafegar em velocidade incompatível para o local, se condenado, poderá ter penas de até a 40 anos de reclusão.

Esta situação serve de alerta aos criminosos, para as condutas que costumam adotar frente às abordagens policiais. Jogar o veículo ou embarcações contra os policiais pode acarretar em DEFESA PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, com disparos de armas de fogo, bem como no indiciamento dos eventuais presos por tentativa de homicídio, um indiciamento para cada policial vítima da agressão.

A Polícia Federal alerta que está aumentando o combate aos crimes transfronteiriços e que esse tipo de conduta será duramente reprimido, com a utilização dos recursos e forças necessárias.