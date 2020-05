PF de Guaíra apreende caminhão com 1,6 tonelada de maconha no noroeste do Paraná

Policiais Federais realizavam diligências de rotina na região de Ivaté e suspeitaram da atitude do caminhoneiro. Ao realizar verificação da carga de brita, os policiais constataram possível compartimento abaixo da carga, incompatível com as características da carroceria.

Ao ser questionado, o motorista confessou estar transportando maconha e foi preso em flagrante.

O preso, caminhão e o material entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para as diligências de praxe.