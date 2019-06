PF apreende caminhão carregado com cigarros contrabandeados

Guaíra/PR – No início desta manhã (07), na BR-163, em Marechal Cândido Rondon/PR, policiais federais deram ordem de parada a um caminhão baú Mercedes Benz, com placas de Umuarama/PR, que trafegava em atitude suspeita.

Quando a equipe policial se preparava para a abordagem, o motorista saltou do veículo e embrenhou-se na mata conseguindo evadir-se.

No interior do baú os policiais encontraram cerca de 900 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

O caminhão, que usava placas frias, e sua carga foram apreendidos e levados para a DPF/Guaíra. Em seguida encaminhados para a Inspetoria da Receita Federal para os procedimentos pertinentes.