Pesquisadores mostram cenários com e sem distanciamento social

Foz do Iguaçu – Desde o início de abril, um grupo de docentes da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) e de profissionais de saúde de Foz do Iguaçu trabalha de forma conjunta aplicando modelos matemáticos para tentar fazer projeções da propagação da covid-19 no Município. Nesta semana, o grupo de trabalho divulgou o primeiro relatório que avalia como seria a evolução do número de infectados por Sars-CoV-2 em diferentes cenários de isolamento social. Uma das conclusões do estudo é que o chamado isolamento vertical – focado exclusivamente em idosos e pessoas dos grupos de risco – seria ineficaz para conter a pandemia do novo coronavírus em Foz do Iguaçu. O documento também pede cautela na reabertura de locais voltados para atividades de lazer, além de escolas e universidades.

O estudo usa como base o modelo matemático epidemiológico SEIR-Net, que vem sendo muito utilizado ao redor do mundo para entender as dinâmicas da covid-19. O modelo permite estudar alguns cenários de isolamento e distanciamento social, com foco em grupos específicos. Na pesquisa do GT da Unila, os grupos foram divididos pela fração de cada faixa etária da população de Foz do Iguaçu.

O professor Luiz Roberto Ribeiro Faria Junior, autor principal do estudo, alerta que os resultados das projeções são qualitativos: “Como ainda não temos muitos dados de testagem, a definição dos parâmetros para uma análise quantitativa ainda é um pouco complicada. Mas, a análise qualitativa permite fazer comparações entre cenários de forma robusta”.

O estudo permite ver os cenários em três situações: isolamento de 70% da população, isolamento vertical e sem isolamento. O primeiro se mostra como o ideal e o segundo é tratado como “mito”.