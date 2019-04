Pesquisa mostra queda de mais de 50% no afastamento de colaboradores por meio de ginástica laboral

Uma pesquisa realizada pelo Sistema Fiep com dados e indicadores de 2016, e 2018 de uma empresa com aproximadamente 80 funcionários apontou uma queda significativa de 55,5% dos afastamentos do trabalho por motivos de problemas de saúde. Uma das grandes mudanças de hábitos que a empresa passou a adotar durante esse período foi a adesão de práticas de ginástica laboral. Aline Lima Pereira, coordenadora de Segurança e Saúde da Indústria do Sistema Fiep explica que, além de ajudar a prevenir doenças do trabalho, a prática de exercícios físicos no ambiente de trabalho proporciona um ambiente mais saudável dentro da rotina, estimulando a criatividade, bom relacionamento entre equipe e disposição para o trabalho. “Estimular que o trabalhador pratique a laboral proporciona a redução de dores, desconfortos e doenças, além de contribuir para um bom clima organizacional e para a produtividade dos colaboradores”, analisa.

O Sistema Fiep, por meio do Sesi no Paraná, oferece uma solução inovadora e mais econômica para as indústrias: o Movimente-se +. O programa é feito de forma online e conta com quatro soluções de promoção da saúde: ginástica laboral com transmissão ao vivo e online, jogo de captura de movimentos, aplicativo de competição entre equipes com contagem de passos e portal com informações sobre bem-estar. “Os funcionários são impactados pelas quatro frentes de atuação e percebem que não há diferença da aula online para presencial, uma vez que a transmissão é feita com professores em tempo real, que interagem com a turma, corrigem os movimentos e tornam o momento atrativo. Outro diferencial é o jogo de captura de movimento, que faz dos intervalos mais divertidos.”, comenta Aline. Além disso, 25% das aulas são realizadas de forma presencial, sendo que cada participação em ambas as aulas geram pontuações para competição gamificada do aplicativo.

Para as indústrias, é uma opção avançada e inovadora, com maior valor agregado. O custo é reduzido em até 45% comparado às aulas de ginástica laboral tradicionais, além de possuir mais ações em um único serviço. “O Sesi possui exclusividade desta solução que, por ser online, facilita a implantação do mesmo serviço em plantas de uma mesma empresa localizadas em diferentes sedes, por exemplo”, aponta Aline.

Juliana Rodrigues é analista de pessoal, gente e gestão da MV Informática, em Cascavel. A empresa aderiu ao Movimente-se + no final de 2018 e os benefícios já são nítidos. “O que nos chamou a atenção foi o benefício de o programa ser parte online e parte presencial, além dos diferenciais de metodologia e gamificação dentro do aplicativo”, diz Juliana. “Nossos colaboradores trabalham com tecnologia, então o fato do Movimente-se + ser uma novidade e uma forma inovadora de praticar a ginástica laboral, teve uma boa aceitação por parte dos nossos funcionários”, conta.

Em Curitiba, o Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba (IMAP) também aderiu ao programa, como conta a coordenadora do Recursos Humanos, Margarida Corrêa. “Nossos colaboradores passam o dia inteiro trabalhando com computadores e nos horários livres não têm o hábito de fazer exercícios físicos. Por isso, era uma vontade antiga do IMAP trazer a laboral para dentro dos escritórios”, explica. “Além de todos os benefícios do programa para a saúde, ainda temos o aplicativo do Movimente-se + que envia informações para nos sensibilizar sobre pequenas mudança de comportamento fora da nossa rotina do escritório, mas que podem fazer a diferença na nossa saúde, como por exemplo: usar mais as escadas ao invés dos elevadores”, conclui.

Cuide-se +

O Movimente-se + faz parte do Cuide-se +, programa do Sesi no Paraná, que busca levar hábitos saudáveis para o trabalhador da indústria por meio da prevenção e da educação em oito eixos: Prevenção ao Uso de Álcool e Outras Drogas, Alimentação Saudável, Prevenção do Câncer, Prevenção de Acidentes de Trabalho, Saúde Mental, Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, Prevenção de Doenças Crônicas e Estímulo a Atividades Físicas. O Cuide-se+ oferece consultorias e assessorias para as indústrias, que podem solicitar um atendimento mais específico para a sua realidade. Porque quando a indústria investe nas pessoas, estabelece uma relação de respeito e valorização, que resulta em engajamento. Uma parceria que faz com que o trabalhador perceba que seu papel é fundamental para o crescimento da indústria.