Pescador à deriva é salvo no Lago de Itaipu

Netsa quinta-feira, 31, por volta de 18h, grupo integrado em ação pela Operação Hórus,

salva a vida de um pescador. A ação foi coordenada com o auxílio da Defesa Civil e

Bombeiros/PM/PR, tendo sido procedido o salvamento do pescador que estava à deriva no

Lago de Itaipu, no município de Santa Helena/PR.

Após acionamento da Defesa Civil, uma embarcação da Polícia Civil, tripulada por policiais

federais, policiais civis e bombeiros, conseguiu resgatar o pescador e a embarcação,

conduzindo a embarcação para a praia articial do município e o homem, como estava em

condições normais de saúde, acabou sendo liberado.

O pescador informou que a embarcação apresentou problemas no motor durante a

tempestade ocorrida na região e ficou à deriva. Ele conseguiu acionar a Defesa Civil, o que

possibilitou o resgate.

Fazem parte a Operação Hórus PF, PRF, RF – Alfândega, PM (COBRA/BPFRON e BOPE), PC PR(COPE e TIGRE) FNSP e Exército do Brasil, com o apoio da SEOPI/MJSP.

DPF/Foz do Iguaçu