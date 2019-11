Foz do Iguaçu/PR – Em trabalho de rotina na fiscalização dos voos internacionais no aeroporto de Foz do Iguaçu, policiais federais prenderam em flagrante na noite de sábado (23) uma passageira peruana de 53 anos ao desembarcar no Brasil.

Seu voo era procedente de Lima (Peru) e ela estava com 3,310kg de cloridrato de cocaína. A substância entorpecente foi identificada após verificação da bagagem que a passageira despachou no aeroporto de Lima.