Perspectivas do agro

No dia 13 de agosto, a Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do Paraná) de Toledo sediará o seminário “Perspectivas do Agronegócio”, data em que será comemorado o 20º aniversário da Revista Gepec – revista semestral editada pelo Grupo de Pesquisa em Agronegócio e Desenvolvimento Regional, voltada à divulgação científica.

Setor central da economia de Toledo e região, o agronegócio terá espaço para interação dos diversos agentes do ramo (cooperativas e bancos de crédito, empresas de produção e transformação, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação), para compartilhar avanços e discutir caminhos para superação de dificuldades.

A atividade está sendo promovida pelo NDR (Núcleo de Desenvolvimento Regional) e pelas coordenações de graduação em Economia, pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e pós-graduação em Economia.