Perfil de vítimas da covid-19: No oeste, 1 de 4 vítimas não tinha comorbidade

Reportagem: Cláudia Neis

Na região oeste do Paraná, 25 pessoas morreram em decorrência de infecção por covid-19. O perfil da maioria das vítimas é: sexo masculino e cima de 60 anos. Contudo, alguns dados surpreendem. A reportagem do Jornal O Paraná estratificou os dados e os comparou com o total do Estado. A constatação é de que, na região, a média de idade de quem perdeu a vida é menor que a estadual, e um percentual significativo não tinha comorbidades. Vamos aos números.

Dezenove das 25 vítimas possuía comorbidades anteriores, o que representa 76% do total das vítimas. Dentre as doenças que mais aparecem nos registros estão: diabetes (8 pacientes) e hipertensão (8 pacientes). Obesidade, doença cardiovascular e doença neurológica crônica também estão entre as comorbidades registradas nas vítimas. Há pacientes cuja doença existente não foi relatada, apenas informado que havia comorbidade. E a maioria delas tinha mais do que uma doença registrada.

Já no Estado, 73% das 229 vítimas da doença possuíam comorbidades e 27% não possuíam. As doenças que mais aparecem na lista são: hipertensão arterial sistêmica registrada (37 vítimas), o que corresponde a 23,27%; diabetes mellitus foi registrada em 29 vítimas (18,24%); cardiopatia em 23 vítimas (14,47%); doença pulmonar em 15 vítimas, correspondente a 9,43%; e, obesidade, em 12 vítimas, 7,55% do total.

Assim como no oeste, muitas dessas pessoas eram acometidas por mais de uma comorbidade.

Média de idade

A média de idade das vítimas na região oeste é um pouco menor do que a do Estado. Na região, a média está em 66,12 anos, enquanto no Estado é de 67,3 anos.

Dos 25 óbitos, 11 são pessoas com menos de 65 anos, o que corresponde a 44% do total. As idades das vítimas variam de 34 anos até 91 anos. Por faixa, a maior incidência é de 70 a 79 anos e de 60 a 69, ambos com seis óbitos cada; de 50 a 59 anos teve cinco vítimas; três de 30 a 39 anos; um de 40 a 49 anos; e quatro com mais de 80 anos de idade.

Já no Estado, a idade varia de 5 anos (uma vítima) até mais de 80 anos, faixa etária com maior número de vítimas (57), seguida de pessoas com idade entre 70 e 79 anos (56 vítimas). Em terceiro estão pessoas com idade entre 60 e 69 anos (45 vítimas).

Não há no Estado morte por covid-19 de pessoas com idade entre 6 e 9 anos nem com idade entre 20 e 29 anos.

Mortes por sexo

O novo coronavírus tem matado muito mais homens que mulheres. Na região oeste, das 25 vítimas, 15 são do sexo masculino, o que representa 60% do total. No Paraná, a diferença é ainda maior: 64% do sexo masculino e 36% do sexo feminino.

Morte por cidade

Cascavel é o município que mais registra vítimas, tendo 40% dos óbitos da região, com dez pessoas que morreram em decorrência da covid-19. Foz do Iguaçu e Guaíra são responsáveis por 24%, com três vítimas cada. Assis Chateaubriand e Toledo têm dois óbitos (16%) cada. Santa Tereza do Oeste, Jesuítas, Palotina, Braganey e Céu Azul registraram um óbito cada um.

Morte por regional

No ranking estadual de óbitos por 100 mil habitantes, a 10ª Regional de Saúde de Cascavel é a oitava com 2,4 óbitos por 100 mil habitantes. A 20ª Regional de Toledo é a 11ª, com 1,8 óbito por 100 mil/hab; e a 9ª Regional, de Foz do Iguaçu, é a 15ª, com registro de 0,7 morte por 100 mil/hab. A regional com maior número de mortes é a 14ª, de Paranavaí, que registra 5,4 mortes a cada 100 mil/hab. No Paraná, o registro é de 2 óbitos por 100 mil habitantes.

Cor e escolaridade

No Estado, 78% das vítimas da covid-19 são de cor branca, 19% de cor negra e 3% de cor amarela.

Já em relação à escolaridade: 37 vítimas tinham ensino médio; 35 superior incompleto; 32 superior completo; 19 com nível de escolaridade ignorada; 15 possuíam ensino fundamental II e 13 Ensino Fundamental I.

Os dados citados na reportagem relacionados ao Estado foram atualizados no dia 3 de junho pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), já os da região foram tomados como base os dados atualizados dos municípios até essa sexta-feira (5).

