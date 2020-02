Pequenos negócios geraram 91% dos empregos no Paraná, em 2019

Curitiba – As micros e pequenas empresas paranaenses encerraram 2019 com um saldo de 46.747 empregos. O número representa 91% do total de novas vagas criadas em todo o Estado ano passado, que foi de 51.194, de acordo com análise do Sebrae, realizada a partir de dados do Caged Cadastro-Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. O desempenho das micros e das pequenas empresas paranaenses foi 18% superior ao registrado em 2018, quando geraram 39.475 postos de trabalho.

O setor de Serviços liderou o número de contratações e encerrou o ano com um saldo de 26.822 vagas. O Comércio ficou em segundo lugar, com 10.874 novos postos de trabalho, seguido por Construção Civil, com 5.110 empregos, Indústria da Transformação, com 3.962, Serviços Indústrias de Utilidade Pública – que engloba saneamento básico e energia elétrica -, com 377 novas colocações. Os setores Agropecuário e de Extrativa Mineral encerraram o ano com saldo negativo de 392 e 6 vagas, respectivamente.

Brasil

No Brasil, os pequenos negócios mantiveram, em 2019, um desempenho na geração de vagas de trabalho formal superior ao registrado pelas médias e grandes empresas, resultando no melhor saldo de empregos formais para esse segmento dos últimos cinco anos. Essas empresas terminaram o ano com um saldo de 731 mil postos de trabalho, número 22% acima do registrado em 2018. Já as médias e grandes encerraram o ano com um saldo negativo de 88 mil vagas, quase o dobro do registrado em 2018.

PRINCIPAIS NÚMEROS

PARANÁ

Saldo de empregos 2019

46.747 micros e pequenas

4.447 médias e grandes

Saldo de empregos em 2019 por setor nas MPE

Agropecuária – 392

Serviços 26.822

Comércio 10.874

Construção 5.110

SIUP 377

Indústria 3.962

Extrativa Mineral – 6

Saldos de vagas nos pequenos negócios nos últimos anos

2015 -19.488

2016 -17.993

2017 23.144

2018 39.475

2019 46.747

BRASIL

Saldo de empregos 2019

731.384 micros e pequenas

-88.127 médias e grandes

Saldo de empregos em 2019 por setor nas MPE

Agropecuária 26.761

Serviços 394.662

Comércio 145.864

Construção 95.323

SIUP 10.703

Indústria 56.546

Extrativa Mineral 1.525

Saldos de vagas nos pequenos negócios nos últimos anos

2015 -209 mil

2016 -270 mil

2017 348 mil

2018 599 mil

2019 731 mil