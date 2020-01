A incineração foi acompanhada além dos policiais civis da 5 ªSDP e Denarc, com presença do delegado operacional da 5ªSDP, representante do Ministério Público do Paraná e representantes da Vigilância Sanitária do Município de Pato Branco.

As drogas foram destruídas num forno industrial de uma empresa local. As drogas incineradas são parte das apreensões realizadas pela PCPR durante o ano de 2019, que resultaram na prisão de vários traficantes e no desmantelamento de organizações. criminosas.