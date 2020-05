Passageiro em carro de aplicativo é preso com drogas em Foz do Iguaçu

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu o passageiro de um veículo de aplicativo com uma mochila com três tabletes de maconha na tarde desta terça-feira (5).

A apreensão ocorreu por volta das 14h30 quando a equipe da PRF em patrulhamento pela Av. República Do Líbano, bairro Jupira em Foz Do Iguacu/PR, abordou o veículo Renault/Kwid Zen, cor vermelha, ocupado pelo condutor e um passageiro.

Ao vistoriar o interior da mochila do passageiro, que estava a frente do acento, sob os seus pés, foram encontrados três tabletes de substância similar a maconha. O motorista de aplicativo disse que recebeu um chamado para viagem de um usuário cadastrado no aplicativo e que se deslocou até o bairro Jupira, onde o passageiro embarcou e que seguiriam destino à Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu.

Aos policiais, o passageiro disse residir em Betim-MG, e que recebeu o entorpecente de um desconhecido e o levaria até um banco de uma praça nas proximidades da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu.

Como o indivíduo não possuía nenhum documento de identificação, a equipe deslocou-se junto com o mesmo, até o seu local de hospedagem onde foi localizado seu documento de RG e levados os seus pertences pessoais. Também foram apreendidos R$ 294,00 que estavam em sua posse.

O rapaz e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil de Foz do Iguaçu.