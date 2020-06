Parque Nacional do Iguaçu reabre visitação com muita emoção e cuidados

O Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, reabriu a visitação turística nesta quarta-feira, 10 de junho, dia de celebração do aniversário de Foz do Iguaçu (PR), com a participação especial de autoridades, profissionais do turismo, funcionários do parque, visitantes e moradores da cidade.

O parque – depois de aproximadamente três meses fechado, por determinação do Ministério do Meio Ambiente, responsável pelas unidades de conservação federais, como medida de segurança para evitar o contágio pela covid-19 – voltou a receber visitantes, principalmente moradores da região. Como foi o caso do fotógrafo José Machado, que aproveitou o dia para visitar a unidade com a namorada, Larrissa Stockmann.

“Estamos muito felizes em poder voltar a visitar o parque. Sentimos uma emoção incrível de liberdade e paz. Aprovamos o atendimento e os cuidados que o parque está tomando com os visitantes em todo o percurso da visitação turística. Desde a recepção, transporte, acesso às trilhas. O passeio pelas Cataratas do Iguaçu é seguro e energizante. Este dia já faz parte de uma data especial do nosso namoro”, destacou o visitante José Machado.

Para Marcos de Castro Simanovic, diretor do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), responsável pelo setor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, a reabertura no aniversário da cidade de Foz é um presente. “Estamos preparados para receber nossos visitantes com muito cuidado e proteção neste novo momento. A visita ao Parque Nacional do Iguaçu faz bem para o corpo e para a mente.”

Cuidados redobrados e atendimento especial – Nesta primeira fase de reabertura, o Parque Nacional do Iguaçu atenderá os visitantes de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. A mudança no horário tem o objetivo de ajustar o serviço de visitação turística às melhores práticas de segurança. Diariamente, o parque passará por um minucioso trabalho de sanitização de todo o circuito turístico, oferecendo ainda mais proteção aos visitantes.

O Parque Nacional do Iguaçu fará o controle individual de acesso de todas as pessoas que forem à unidade de conservação com uma barreira sanitária instalada no Centro de Visitantes.

Nesse ponto, o visitante será recepcionado por uma equipe de funcionários que vai aferir a temperatura do público. Simultaneamente, as equipes do parque orientarão todos para passar álcool gel nas mãos e os calçados no tapete sanitizante, e informarão sobre a permanência e o uso correto da máscara cobrindo o nariz e a boca, durante todo o passeio.

Ingressos – Os ingressos para visitar o Parque Nacional do Iguaçu serão vendidos exclusivamente on-line no site. O visitante precisará realizar a compra do ingresso e agendar o dia e o horário da visita. A compra estará sujeita à disponibilidade de vagas.

O parque irá trabalhar com 350 vagas de ingressos por hora, nesta primeira fase da reabertura. A venda on-line e a limitação de público por horário foram planejadas para manter o controle e o distanciamento entre as pessoas.

Moradores de Foz do Iguaçu e das outras 13 cidades vizinhas possuem 90% de desconto para visitar o Parque Nacional do Iguaçu com o Passe Comunidade. Essa categoria de ingresso não é disponibilizada on-line. Esse visitante precisa comprovar residência em uma dessas cidades, conforme regulamento do Passe Comunidade, disponível no site, e apresentar o comprovante presencialmente na aquisição do ingresso no parque.