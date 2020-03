Paraná tem quatro laboratórios habilitados para ajudar nos testes

A Secretaria de Estado da Saúde já cadastrou quatro laboratórios privados para ajudar o Lacen (Laboratório Central do Estado) na validação dos testes de pessoas suspeitas de contrair o novo coronavírus (Covid-19): Genoprimer e Unimed, em Curitiba (PR); Sabin, em Brasília (DF); e Dasa, em São Paulo (SP).

O cadastramento atende uma nova metodologia proposta pelo Ministério da Saúde. Ela visa ampliar o mapeamento dos casos e, a partir de um quadro mais exato, permitir que o Estado efetive novas medidas para conter a circulação viral e prepare a rede hospitalar com intuito de isolar pacientes do Covid-19. Entre quinta-feira e domingo, mais de dez dos 54 casos confirmados vieram de laboratórios privados.

“Desde quinta-feira (19) estamos jogando nos nossos boletins todas as confirmações dos exames realizados nos laboratórios já considerados aptos para entrar nas estatísticas, o que acontece de maneira escalonada, conforme o cadastramento”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto. “Ainda estamos credenciando laboratórios privados e só usamos os dados depois que eles forem aprovados em todos os critérios estabelecidos pelo Estado”.

MAIS ÁGIL – Segundo a nova metodologia, não é mais exigido o segundo teste pelo Laboratório Central do Estado (Lacen), desde que o laboratório privado que realizou ou realizará o primeiro esteja devidamente credenciado.

O protocolo estabelecido anteriormente pelo Ministério de Saúde era de que os exames passassem obrigatoriamente pelos laboratórios de cada Estado, mesmo que já realizados por instituições privadas. Ou seja, ainda que um laboratório particular testasse positivo para o Covid-19, era necessário o envio de uma amostra do paciente para o Lacen.

CREDENCIAMENTO – O decreto 4.261/2020, publicado na semana passada, normatiza o cadastramento dos laboratórios privados no Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (SISLAB). Uma vez habilitado, o laboratório privado se compromete a informar diariamente ao Centro de Informações Estratégicas e Respostas de Vigilância em Saúde do Estado do Paraná (CIEVS) os dados dos exames, inclusive dos casos suspeitos. Amostras de casos graves e ocorrências de óbitos devem ser enviadas ao Lacen imediatamente.

Os critérios de credenciamento são atender os requisitos sanitários da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); comprovar a existência, no laboratório, de biologista molecular com experiência mínima de um ano na realização de testes baseados em PCR em tempo real; informar o Lacen sobre a metodologia de detecção do Covid-19; possuir Laboratório de Contenção NB2 para manipulação de amostras e disponibilidade de EPIs adequados a este nível de contenção; e enviar ao Lacen amostras com resultado detectável, em quantidade e volume determinados pela equipe técnica, para verificação de desempenho do teste.

ESTADO X MUNICÍPIOS – A Secretaria de Saúde também esclarece que eventuais diferenças de números entre o boletim estadual e as secretarias municipais de saúde decorrem dos intervalos de notificação.

Segundo a normativa federal, todos os casos do País devem ser registrados por serviços públicos e privados, por meio do formulário eletrônico, dentro das primeiras 24 horas a partir da suspeita clínica. Esse formulário é cadastrado em um sistema de processamento de dados do Ministério da Saúde, compartilhado com os estados.

A infecção humana pelo novo coronavírus é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo o Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de um evento de saúde pública que exige notificação imediata.

Saúde adota nova metodologia de análise dos casos

A Secretaria de Saúde adotou neste domingo (22) uma nova metodologia para análise de casos de Covid-19. Até então prevalecia o município de notificação, mas agora é considerada a residência. A mudança facilita o monitoramento e assegura maior capacidade de verificação e circulação do coronavírus pelas equipes de saúde.

Outra alteração é que todas as notificações de síndromes respiratórias pelos serviços de saúde passaram a constar no boletim oficial do Estado como casos em investigação. A medida cumpre a Portaria nº 454/2020, do Ministério da Saúde, que estabelece novos critérios e procedimentos a partir da constatação de “estado de transmissão comunitária do novo coronavírus em todo o Brasil”.

O Paraná adotou esse modelo mesmo sem ter identificado transmissão comunitária. Dessa forma, a Secretaria da Saúde garante mais transparência e efetividade de informação, e evita dados desencontrados.

Lacen pesquisará 21 vírus de uma só vez

O Laboratório Central do Estado (Lacen) incluiu neste domingo (22) o exame para o novo coronavírus na sua Pesquisa de Vírus Respiratórios. A alteração permite análise de 21 vírus de uma só vez. Até sábado, as amostras passavam por um exame de 20 vírus e, caso nenhum fosse detectado, a amostra seguia para o teste específico de coronavírus.

O Lacen também aumentará a quantidade de exames realizados. A medida considera os novos insumos que o laboratório vai receber nos próximos dias. O local tem alta capacidade de processamento e, dessa maneira, a tendência é de identificados melhor os pacientes com Covid-19 e adotar medidas de contenção da circulação de forma ainda mais rápida.