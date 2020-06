Paraná lidera adesão ao programa Juventude Empreendedora

O Paraná foi o estado que registrou a maior adesão ao Juventude Empreendedora, um programa criado para capacitar jovens de oito países em três continentes. Das 10,1 mil inscrições de todo o Brasil, o Paraná alcançou à marca de 2,5 mil participantes, chegando a 114 municípios, seguido de Pernambuco (1.412), Goiás (1.308) e São Paulo (1.078 inscritos).

O programa disponibiliza gratuitamente o curso de empreendedorismo online, destinado à faixa etária de 17 a 29 anos. O curso orienta o público-alvo sobre novas oportunidades e alternativas de empregabilidade futura e como abrir e manter negócios que necessitam de baixo investimento, ampliando os horizontes dos que estão em busca de emprego.

“O curso mostra aos jovens que existem outras oportunidades, outras formas de gerar renda”, explica Samuel Tives, coordenador da Política da Juventude da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, destacando que a metodologia utiliza o saber de cada um para desenvolver negócios com baixo ou zero investimento.

No Paraná, o Juventude Empreendedora é uma correalização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com Ministério da Cidadania, os Conselhos Nacionais da Juventude e a Agência Besouro de Fomento Social. A metodologia utilizada nas aulas é a By Necessity, exclusiva da Agência Besouro, que ensina a transformar uma ideia em negócios que gerem renda, com baixo custo. O processo é dividido em onze etapas, abordando finanças, comunicação online e offline e gestão de pessoas, entre outros.