Paraná é o terceiro estado com maior transparência quanto à Covid-19

Nesta quinta-feira (16), a entidade Open Knowledge, que avalia a transparência com relação à pandemia, divulgou novo ranking em que o Estado do Paraná ocupa a terceira posição, com avaliação “boa”, ao lado do Rio e Janeiro e do Maranhão.

As informações sobre a evolução da pandemia da Covid-19 no Paraná – como número de casos, regiões e faixas etárias de maior incidência – e as ações de enfrentamentos estão disponíveis aos cidadãos pela internet. Com inclusão dos leitos destinados exclusivamente para quem contrair a Covid-19, o Estado ocupava a 16º posição entre os estados brasileiros, com a transparência avaliada como baixa, mas conseguiu subir para a terceira posição.

No site paranaense exclusivo para divulgar ações de combate ao novo coronavírus, foi criada a aba ‘Transparência’. Nela, o item ‘Coronavírus em números’ mostra, em um mapa, onde e em que intensidade o vírus foi detectado em pacientes.

LEITOS – A novidade é que agora o número de leitos disponíveis por hospital e a ocupação dessas vagas podem ser visualizados facilmente, permitindo a qualquer gestor acompanhar a situação em sua região para adotar as medidas necessárias.

NVESTIMENTOS – No site do coronavírus e no Portal da Transparência, o cidadão também pode acompanhar as contratações e compras feitas exclusivamente para enfrentamento à doença. Está em construção o item Doações, em que estarão disponíveis informações sobre materiais doados e do doador.