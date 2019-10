Paraná confirma 730 casos de dengue; primeiros casos de zika são de Foz

Curitiba – O boletim epidemiológico sobre dengue, chikungunya e zika divulgado nessa terça-feira (22) pela Secretaria da Saúde do Paraná registra os primeiros casos de zika vírus no Estado. São três casos registrados em Foz do Iguaçu. Todos são autóctones, o que significa que a doença foi contraída na cidade de residência.

Os casos aconteceram no mês passado. A confirmação saiu agora, depois de análises laboratoriais. As pessoas foram medicadas e passam bem.

O zika é um arbovírus transmitido pela picada do Aedes aegypti, o mesmo mosquito que transmite a dengue e a chikungunya.

Na maioria dos casos a infecção por zika acontece de forma branda, com sintoma febril que permanece entre três a sete dias. Mas, no caso de infecção em gestantes, a transmissão do vírus para o feto pode desenvolver complicações neurológicas e uma das principais é a microcefalia, com lesões cerebrais irreversíveis e deformação dos ossos da cabeça do bebê.

O informe semanal da secretaria totaliza ainda 730 casos confirmados de dengue no Estado do fim de julho até agora. O aumento em relação à semana anterior é de 7%, com 48 casos a mais.