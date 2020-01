Panorama Regional:Concursos Públicos,Subsídio à Produtores,Consultoria à Microempresas e Família Acolhedora

Melhoramento genético

A Secretaria de Agricultura de Santa Helena desenvolve o programa de incentivo ao melhoramento genético que subsidia clínicas veterinárias a inseminar o gado leiteiro nas propriedades rurais. A partir do dia 10 de fevereiro, o setor responsável vai promover o recadastramento dos produtores para identificar o número de animais e, por esse levantamento, fornecer a quantidade exata de autorizações para inseminação.

Nova Cantu

Nos próximos dias, 30 famílias de Nova Cantu serão beneficiadas pela primeira etapa do programa Caixa D’Água Boa. As famílias receberão em suas residências os kits para instalação das caixas, além de R$ 1 mil para adquirir materiais necessários e pagamento dos profissionais que a instalarão.

Multa

A Diretoria de Fiscalização Município de Guaíra notificou nos meses de dezembro e janeiro, via edital, proprietários de mais de 650 lotes, que terão prazo máximo de sete dias para proceder a limpeza. Após esse período, caso não sejam limpos, proprietário dos terrenos será multado.

Dia de Consultoria

A Prefeitura de Marechal Rondon, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo/Módulo Empresarial, com o apoio do Sebrae, promove na próxima quinta-feira (6) o Dia de Consultoria para microempreendedores individuais. O atendimento será na Sala do Empreendedor, na prefeitura, das 8h às 11h45 e das 13h15 às 17h15.

Família acolhedora

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social de Capanema está realizando cadastro para famílias interessadas em participar do Programa Família Acolhedora. As inscrições vão de 3 a 14 de fevereiro diretamente na secretaria.

PSS em Foz do Iguaçu

O Hospital Municipal de Foz do Iguaçu divulgou o local das provas do Processo Seletivo Simplificado que irá selecionar profissionais para os cargos de técnico(a) em imobilização ortopédica, enfermeiro(a) e fisioterapeuta. As provas serão realizadas dia 5 de fevereiro, das 19h às 22h, no Câmpus de Foz do Iguaçu da UNioeste, Blocos F, G e no Espaço Multiuso.

Projetos culturais

Começam na segunda-feira (3) as matrículas dos projetos culturais da Prefeitura de Nova Santa Rosa. Os interessados têm à disposição dez projetos em diversas áreas. As matrículas e as rematrículas poderão ser feitas de 3 a 14 de fevereiro no Departamento de Cultura.

Fim de prazo

O prazo para inscrições ao concurso público da Prefeitura de Assis Chateaubriand se encerra hoje (31), às 17h. Ao todo, são 39 vagas para vários cargos, além da formação de cadastro reserva. Os candidatos já inscritos devem ficar atentos quanto ao pagamento da taxa, que também deve ser efetuado até hoje, em qualquer banco ou correspondente bancário.

Obras no fim

A obra de reforma e ampliação do Centro Comunitário Fernando Daniel Schanoski, em Maripá, está prevista para ser concluída em março. A reforma envolve todos os ambientes do prédio. O projeto segue os padrões de acessibilidade, criando banheiros mais amplos e adaptados a pessoas com deficiência física, rampa de acesso ao palco e calçada em paver na área externa. O investimento será de mais de R$ 450 mil, custeados com recursos próprios.