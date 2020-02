Panorama regional: Volta às aulas, Arrastão contra a dengue e PSS

Volta às aulas

As aulas da rede municipal em Missal começam na quarta-feira (5). Nos últimos dias, vários cursos de formação e capacitação dos profissionais foram realizados e, na segunda-feira (3), haverá ainda o planejamento bimestral do Berçário, o planejamento bimestral do 5º ano A, do infantil Pré I e II e do 4º ano. Na terça-feira (4), ocorre o planejamento e a organização das salas a gestores, professores, educadores e estagiários nas respectivas escolas e Cmeis.

Arrastão contra a dengue

O Setor de Endemias de Marechal Cândido Rondon confirmou 38 casos de dengue no Município. Por conta disso, mais um arrastão contra o mosquito Aedes aegypti será realizado neste sábado (1º) nos Bairros Rainha I e II, Botafogo, Alvorada, Recanto Feliz e arredores.

O arrastão começará às 8h e contará com a grande mobilização de servidores públicos e ainda com o apoio de máquinas das Secretarias de Agricultura e Política Ambiental e de Viação e Serviços Públicos.

Vidros quebrados

Preocupado com a segurança dos trabalhadores que atuam na coleta de lixo, o Município de Santa Izabel do Oeste passa a partir de agora a fazer a coleta separada do vidro, duas vezes por mês. Vidros misturados com outros resíduos não serão recolhidos. A coleta será feita somente nas datas pré-definidas.

Mais verão 2020

Foz do Iguaçu recebe neste fim de semana a etapa regional do Mais Verão 2020. As atividades serão na prainha de Três Lagoas, na quadra de areia do Itaipu A e no Ginásio Costa Cavalcanti. Além das atividades esportivas, serão ofertadas diversas oficinas de standup paddle, caiaque, aulas de zumba, brinquedos infláveis, além de apresentações musicais.

PSS

A Prefeitura de Serranópolis do Iguaçu publicou edital para a contratação de enfermeiro, farmacêutico e fonoaudiólogo por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado). O período de inscrições vai do dia 3 ao dia 7 de fevereiro. Os salários variam entre R$ 2.070,12 e R$ 3.253,67.

Investindo no esporte

A Prefeitura de Pato Bragado começou os trabalhos de substituição do piso da quadra, pintura e iluminação em LED no ginásio de esportes O Bragadinho. Os trabalhos da quadra estão centrados na colocação de tacos de marfim, com sistema de amortecimento, que previne impacto e lesões em articulações. Paredes, arquibancadas e grades receberão pintura nova e banheiros outro revestimento cerâmico.