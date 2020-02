Panorama regional: Fumacê, Iluminação pública e Concurso público

Fumacê

Os veículos fumacê iniciaram os trabalhos de combate ao mosquito da dengue em Guaíra. A aplicação será realizada cinco vezes a cada dois a três dias em todo o Município. Ao ouvir o som do carro, os moradores devem deixar portas e janelas abertas; guardar utensílios domésticos e alimentos em recipientes com tampas; retirar as roupas dos varais: gestantes, idosos e crianças de colo devem manter distância das ruas; e, após a aplicação, alimentos e águas dos animais devem ser trocados.

Iluminação pública

Entre Rios do Oeste assinou convênio com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. O Município irá receber R$ 322.943,22, com custo total do projeto de R$ 500.035,20, sendo o restante contrapartida de recursos próprios. Serão colocados 385 pontos de iluminação pública do Município, que contará com 50% dos pontos de iluminação com sistema LED.

Esporte

Termina hoje o prazo de inscrições para treinamentos em oito modalidades disponibilizadas pelo Departamento de Esportes de Maripá nos naipes masculino e feminino. As vagas são para handebol, futsal, voleibol, tênis de mesa e futebol. Também haverá aulas de ginástica rítmica para meninas de quatro a 15 anos e vôlei para a terceira idade. Os treinamentos terão início a partir de quarta-feira (12),

Casa própria

As 20 unidades habitacionais em construção no Bairro Jardim Planalto, em Guaraniaçu, estão na fase final de construção. Representantes da Cohapar estiveram no canteiro de obras para certificar a qualidade da obra. O prefeito Osmário Portela aguarda a conclusão, prevista para os próximos meses, para a entrega oficial aos beneficiados contemplados mediante avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Cotas IFPR

O polo do Instituto Federal do Paraná de Corbélia está convocando os inscritos em cotas sociais para a entrevista de validação de cotas. Os inscritos devem levar a documentação exigida para deferimento da inclusão na cota selecionada. Quem não comparecer ou deixar de entregar documento comprobatório não perderá a inscrição, apenas disputará a vaga na ampla concorrência. A banca de validação das cotas vai até esta quarta-feira (12).

Concurso público

A Prefeitura de Capanema publicou edital de abertura do Concurso Público com provas para oito cargos e salários entre R$ 1.431,54 e R$ 6.113,21. Esse é o primeiro de dois concursos que serão realizados neste ano. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 12 de março.

Isenção do IPTU

Sexta-feira (14) é o último dia para efetuar o requerimento anual de isenção do IPTU 2020 em Missal. Todos os contribuintes que já são isentos, bem como aqueles que se enquadram nos quesitos e desejem solicitar a isenção, devem obrigatoriamente formalizar o requerimento que deverá ser feito no Departamento de Tributação.

Concurso Miss Rondon

As inscrições para o Miss Marechal Cândido Rondon 2020 podem ser feitas até 28 de fevereiro. O evento será no dia 15 de maio. A organização é da Secretaria Municipal de Cultura e da Proem (Fundação Promotora de Eventos). Uma das novidades do 28º Concurso Miss Rondon é a premiação. A candidata eleita Miss Rondon 2020, além de prêmios diversos distribuídos pelos patrocinadores, ganhará R$ 7 mil em dinheiro. A 2ª Miss, além de prêmios diversos, receberá R$ 3 mil em dinheiro, e a terceira colocada receberá prêmios diversos e R$ 2 mil em dinheiro. A coroa será repassada por Camila de Oliveira (foto), Miss Rondon 2018/2019.