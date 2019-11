Panorama regional do dia 8 de novembro de 2019

Caminhada e Pedalada Noturna

Dezenas de moradores participaram da 1ª Caminha e Pedalada Noturna de Itaipulândia, que inaugurou a nova iluminação do trajeto de 4,6 quilômetros, da cidade até o Balneário Jacutinga. A obra foi realizada em parceria com Itaipu Binacional. No total, mais de R$ 4 milhões estão sendo investidos em melhorias, com diversas obras no Balneário Jacutinga.

Ano letivo

Escolas das redes municipal, estadual e particular de ensino de Maripá vão iniciar o ano letivo de 2020 no dia 5 de fevereiro. A data foi definida durante reunião envolvendo a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, diretoras das escolas e membros do Conselho de Transporte Escolar. Matrículas e rematrículas serão feitas no mês de dezembro.

Projeto Rondon

De 18 a 30 de janeiro de 2020, Ouro Verde do Oeste receberá um grupo formado por 20 alunos e professores do Instituto Federal do Paraná, Câmpus Palmas, e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus Ponta Grossa, por meio do Projeto Rondon. Serão realizadas atividades nas áreas de saúde, educação, tecnologia, trabalho, meio ambiente e cultura, as quais serão desenvolvidas em diferentes espaços da cidade e abertas para toda a comunidade. Em breve, será disponibilizado o calendário das atividades.

Formação de servidores

Servidores de Cafelândia e os profissionais da educação dos municípios de Corbélia, Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, Nova Aurora, Ubiratã, Tupãssi, Juti, Iguatemi, Eldorado, Japorã e Naviraí participaram do 4º Encontro de Formação Continuada do Programa Educação, Saúde e Sustentabilidade. O objetivo do projeto é promover a saúde física e mental e estimular a mudança de hábitos com os educadores, para aplicar e difundir o conhecimento com toda a comunidade escolar.

Mulheres empreendedoras

A Agência do Trabalhador de Pato Bragado está disponibilizando uma linha de financiamento para apoiar pequenos negócios que tenham mulheres como proprietárias ou sócias. A intenção é estimular o empreendedorismo feminino e gerar emprego e renda. Os recursos poderão ser usados para construção, reforma, ampliação ou modernização de instalações; compra de máquinas, equipamentos e softwares; formação de estoques; custeio de treinamentos, consultorias, pesquisas entre outros.

Vice assumindo

O vice-prefeito de Quatro Pontes, Tiago Hansel, assumiu a prefeitura no lugar do prefeito João Laufer, que até o próximo dia 20 estará de férias. “Ele terá muito trabalho nesse período, pois uma grande demanda de ações e importantes projetos estão ocorrendo no Município. Tiago estará à disposição para atender os munícipes da melhor forma, como sempre procuramos fazer”, afirmou João Laufer.

Oscar Schmidt

Como parte das atividades do programa Santa Helena Saudável, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt irá proferir palestra na próxima quarta-feira (13), às 19h, no Centro de Eventos do Balneário. “É mais uma ação da nossa equipe para incentivar os participantes do programa. Oscar é um grande nome do esporte e vai passar um pouco de suas histórias e experiências, que com certeza vão auxiliar e motivar ainda mais o pessoal” destaca o prefeito Evandro Miguel Grade.