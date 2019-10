Panorama regional do dia 3 de outubro de 2019

Cidades Sustentáveis

Vera Cruz do Oeste ficou com a terceira colocação no Prêmio Programa Cidades Sustentáveis. A coordenadora do Programa, Sarah Jane Conte, inscreveu o Município com o projeto da Feira da Agricultura Familiar. Segundo ela, a feirinha atendeu a vários critérios de avaliação do Prêmio. “O projeto incentiva a policultura agrícola, a valorização da mulher, a produção e consumo de alimentos orgânicos, entre outros”.

Fórum do Empreendedor

Estão abertas as inscrições para o Fórum do Empreendedor de Santa Terezinha de Itaipu. O fórum será realizado nos dias 15 e 16 de outubro na Escola do Trabalho. A programação abordará os temas “Vencer pela Atitude: 7 passos” e “Oportunidades e Desafios Empresarial”. As inscrições são gratuitas e os interessados em participar devem procurar a Escola do Trabalho ou a Secretaria de Indústria Comércio e Turismo.

Auxílio-transporte

Está disponível o edital para inscrições ou renovação do Programa de Auxílio-Transporte para Estudantes de Ensino Técnico e Universitário nas modalidades presencial ou semipresencial, residentes em Tupãssi, regularmente matriculados para o segundo semestre no ano letivo de 2019. As inscrições seguem até 30 de outubro e o aluno deverá entregar os documentos mediante protocolo na Divisão de Expediente, Comunicação e Protocolo da prefeitura.

Ruas pavimentadas

O prefeito de Catanduvas, Moisés Aparecido de Souza, assinou o contrato de obras de calçamento em diversas vias urbanas do Município. O início está previsto para os próximos dias e, nesta primeira etapa, as ruas receberão a pavimentação de calçamentos, meios-fios e bocas de lobo, totalizando área de 8.750 metros quadrados, com prazo de execução dos serviços de até 180 dias, a contar da emissão da Ordem de Serviços.

Sarampo

A Secretaria de Saúde de Boa Vista da Aparecida realiza a primeira etapa de reforço da vacinação contra o sarampo de 7 a 25 de outubro. Nessas datas, serão vacinadas crianças de seis meses a menores de cinco anos em todas as unidades básicas de saúde. Segundo a Secretaria de Saúde, essa será uma vacinação seletiva, com o objetivo de completar as doses que faltam e vacinar aqueles que nunca se imunizaram.

Educação

A Secretaria de Educação de Três Barras do Paraná realiza sábado (5) a 2ª Conferência Municipal de Educação, com o tema “Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação”. O evento é da Comissão de Monitoramento do Plano Municipal de Educação, por meio da Secretaria de Educação e Cultura. A conferência será na Escola Municipal Carlos Gomes, das 8h às 11h30.

Castração gratuita

A Prefeitura de Guaíra entrega nesta quinta-feira (3) uma Unidade Móvel Veterinária para a realização de serviços de castração gratuita. O veículo adaptado ficará sediado no Centro Náutico Marinas, enquanto o Canil Municipal não está pronto. A partir desta quinta-feira o link para realizar o cadastro de seu animal estará disponível e nos dias que seguem os serviços de castração serão iniciados.