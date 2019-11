Panorama regional do dia 29 de novembro de 2019

Virada cultural

A Secretaria de Cultura de Toledo vai movimentar a cidade com atrações da 9ª Virada Cultural, que faz parte das comemorações de aniversário do Município. No dia 15 de dezembro haverá show de Luan Santana no Parque Ecológico, logo após a entrega dos 20 mil pedaços do bolo de aniversário. Nos dias 14 e 15 as atividades serão durante o dia, com bandas de rock, cantores sertanejos, apresentações circenses, grupos de teatro, exposição de artistas plásticos, dentre outras ações.

Iluminação

A Prefeitura de Capanema está fazendo a substituição das luminárias antigas por novas de LED, que dará mais segurança e economia de energia. O projeto é de que em poucos anos todo o Município seja atendido pelo novo sistema, diminuindo o valor pago pelos contribuintes, aumentando a durabilidade e prezando pela eficiência energética.

Calendário de Eventos

Nos próximos dias os moradores de Entre Rios do Oeste deverão receber um calendário com todas as datas de eventos que ocorrerão em 2020. As datas foram discutidas em reunião da Secretaria de Indústria com associações e entidades do Município. Cada entidade deve definir a data de seu tradicional evento ou discutir em conjunto uma data diferente.

Lixo por material escolar

A Secretaria de Saúde de Guaíra realiza neste sábado (30) a Campanha Volta às Aulas sem Dengue, Zica e Chikungunia. O objetivo da ação é estimular a comunidade, especialmente as crianças, no combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os alunos podem trocar recipientes que ofereçam riscos para a proliferação do mosquito por materiais escolares. Cada item recolhido e entregue somará pontos e no momento da contagem, a pontuação obtida de acordo com a tabela, será feita a troca pelo material escolar.

Evento transferido

A 1ª Feira do Campo e do Empreendedor de Braganey, que estava marcada para este sábado (30), em Longuinópolis, foi transferida. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pelo evento, comunica que uma nova data será agenda para a realização da feira que deve reunir produtores de toda a comunidade.

Aplicativos

Os motoristas que prestam serviços por meio de aplicativos em Foz do Iguaçu podem, a partir de agora, optar pelo enquadramento como microempreendedores individuais. A prefeitura, por meio da Casa do Empreendedor, oferece atendimento gratuito para regularização e emissão do CNPJ aos microempreendedores que atuam no Município. A relação completa de documentos e o requerimento para solicitar o cadastro estão disponíveis no site www.pmfi.pr.gov.br/conteudo/?idMenu=606.

Incentivo à piscicultura

O Programa de Incentivo à Piscicultura da Prefeitura de Santa Helena vem apresentando resultados importantes aos beneficiados e, de maneira indireta, fomentado a economia local. De maio até o início de novembro, 112 produtores foram atendidos pelo programa que subsidia 20 horas máquina, com a possibilidade de contratação de mais 30 horas com o custo de apenas 50% do valor, perfazendo um total 50 horas máquina por produtor. Nesse período, foram investidas 2.850 horas máquina, o que corresponde à atuação em cerca de 150 tanques.